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Від брюнетки до блондинки: Кайлі Дженнер показала відразу три трендових образи в гарячому відео

Автор: Lite

Зірка презентувала свою колекцію

Кайлі Дженнер показала чергове відео з промо своєї колекції косметики. У ньому 23-річна знаменитість приміряла відразу кілька образів. На першому вона постала в перуці: темне, коротко підстрижене волосся неймовірно личить дівчині. Але в наступні секунди вона вже красується з волоссям, зібраним на потилиці в довгу косу. І наостанок бізнесвумен зробили гладку укладку, випрямивши її золотисте з недавніх пір волосся й поклавши його на прямий проділ. Таким чином, творці ролика показали, що нова колекція макіяжу ідеально підійде для всіх типажів.

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