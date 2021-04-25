Так будет лучше: DZIDZIO после 20 лет отношений разводится с женой-певицей

Стоит отметить, что отношения пары длятся около 20 лет. Их роман начался еще во время учебы в киевском Университете культуры в Киеве, затем пара вместе выступала на различных мероприятиях, что только сплотило молодых людей, а в 2013 году Михаил и Ярослава расписались.

DZIDZIO признался, что для него является болезненным разговор о личном.

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше", - считает певец.

DZIDZIO признался, что тема развода для него сложная (фото: instagram.com/dzidzio)

Артист прокомментировал упреки жены в том, что он не хотел детей, а также ходил налево. Он уточнил, что на самом деле много работал. DZIDZIO признался, что во время локдауна у него было время обдумать решение о разрыве отношений, и он пришел к выводу, что это правильный шаг.

"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", - убежден артист.

DZIDZIO и его жена решили разойтись

Певец считает, что судьбоносное решение быть вместе пара принимала, когда оба были слишком молоды и не знали наверняка как правильно строить отношения и сохранить их.

"У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать. Надо было повзрослеть, чтобы понять, и порой надо признать, что что-то идет не так", - считает DZIDZIO.