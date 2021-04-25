Так буде краще: DZIDZIO після 20 років стосунків розлучється з дружиною-співачкою

Варто зазначити, що відносини пари тривають близько 20 років. Їх роман почався ще під час навчання в Київському університеті культури в Києві, потім пара разом виступала на різних заходах, що тільки згуртувало молодих людей, а в 2013 році Михайло і Ярослава розписалися.

DZIDZIO зізнався, що для нього є болючою розмова про особисте.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", - вважає співак.

DZIDZIO зізнався, що тема розлучення для нього складна (фото: instagram.com/dzidzio)

Артист прокоментував закиди дружини в тому, що він не хотів дітей, а також ходив наліво. Він уточнив, що насправді багато працював. DZIDZIO зізнався, що під час локдауну у нього був час обміркувати рішення про розрив відносин, і він прийшов до висновку, що це правильний крок.

"Всі ті роки я був на роботі, працював. Я давно хотів трохи розібратися, але не було часу. У карантин зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А часом, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю", - переконаний артист.

DZIDZIO і його дружина вирішили розійтися

Співак вважає, що доленосне рішення бути разом пара приймала, коли обидва були занадто молоді і не знали напевно як правильно будувати відносини і зберегти їх.

"У мене тато помер, мама за кордоном, у неї батьки розлучилися. Просто діти йшли в ліс і не знали, чи треба говорити, коли тебе щось не влаштовує. Ми не знали, як це робити. Треба було подорослішати, щоб зрозуміти, і часом треба визнати, що щось йде не так",-вважає DZIDZIO.