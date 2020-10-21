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Будет минус на весах: фитнес-тренер поделилась секретом похудения

Новина українською → Среда 21 октября 2020 19:31
Будет минус на весах: фитнес-тренер поделилась секретом похудения Анита Луценко (www.instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Тренер улетела на отдых

Анита Луценко недавно рассказала подписчикам своего Instagram, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками. А теперь тренер вообще, кажется, вывела формулу, как сделать так, чтобы вес двигался в минус. Анита отправилась на несколько дней в Египет – и, как оказалось, на шведском столе не так уж много еды, так что похудение гарантировано, заверила знаменитость.

Будет минус на весах: фитнес-тренер поделилась секретом похуденияАнита Луценко оказалась легкой на подъем ( фото: instagram.com/anitasporty/)

"За 2 дня оказались легкими на подъем и поехали в составе 5 мам и 11 детей в Египет. Тест на корону надо сдать не позже, чем за 72 часа (у меня приняли электронный, с печатью, только к моменту прилёта его прислали).

Отель – как я люблю, красивый для глаз, людей мало, еды еще меньше, очень все соленое и выбор раз в 10 меньше, чем мы привыкли на шведском. Но точно будет минус на весах", - поделилась впечатлениями Анита.

"Прекрасного отдыха", "Вау!", "Это моя мечта", "Спасибо, что делитесь", - написали фоловеры в комментариях.

Напомним, что недавно фитнес-тренер высказалась про бодипозитив и свое отношение к нему. Также эксперт рассказала о роли государства в борьбе с лишним весом.


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