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Не буду прежней: "Холостячка 2" Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 16:25
Не буду прежней: "Холостячка 2" Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Styler

"Холостячка 2" Злата Огневич на финальном пост-шоу проекта раскрыла неприглядную правду о своих отношениях с победителем реалити Андреем Задворным.

Пара разошлась через полтора месяца после съемок финального эпизода, а иницитором стал избранник певицы – бизнесмен признался ей, что любовь прошла, а обманывать звезду он не намерен. Злата очень тяжело переживала разрыв и до сих пор не может прийти в себя.

На личной страничке в Instagram она показла жизерадостный и одновремено соблазнительный фотосет в ванной и вновь заговорила о пережитых чувствах и эмоциях.

Злата предпочла атласный черный брючный костюм с интересой деталью – ярко-синими перьями внизу штанин. Она разбавила образ сверкающими серебряными лодочками, уложил волосы в крупные локоны и выбрала золотые броские украшения – цепь с крупными звеньями и свисающие массивные серьги.

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Злата Огневич показал новый фотосет (фото: instagram.com.zlata ognevich)

В руках артистка держит бокал, она демонстрирует на камеру весь спектр эмоций – от радости и веселья до томного кокетства.

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Не буду прежней: &quot;Холостячка 2&quot; Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Злата поблагодарила поклонников за поддержку в непростое время (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших- время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе", – поделилась воими мыслями звезда.

Также Злата выразила благодарность поклонникам за поддержку и призналась, чувствует общность, сплоченность и единство с девушками с похожими трагическими любовными историями.

"Благодарю всех за поддержку, теплоту и такое количество похожих женский историй, которые я получила за эти дни! Я чувствую, что не одна! Нас так много - женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь Вами!" - заявила артистка.

Напомним, что ранее Злата Огневич и Андрей Задворный прокомментировали свой разрыв после финала "Холостячки 2".

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