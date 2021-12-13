Не буду прежней: "Холостячка 2" Огневич в ванной с бокалом сделала откровенное признание

Пара разошлась через полтора месяца после съемок финального эпизода, а иницитором стал избранник певицы – бизнесмен признался ей, что любовь прошла, а обманывать звезду он не намерен. Злата очень тяжело переживала разрыв и до сих пор не может прийти в себя.

На личной страничке в Instagram она показла жизерадостный и одновремено соблазнительный фотосет в ванной и вновь заговорила о пережитых чувствах и эмоциях.

Злата предпочла атласный черный брючный костюм с интересой деталью – ярко-синими перьями внизу штанин. Она разбавила образ сверкающими серебряными лодочками, уложил волосы в крупные локоны и выбрала золотые броские украшения – цепь с крупными звеньями и свисающие массивные серьги.

Злата Огневич показал новый фотосет (фото: instagram.com.zlata ognevich)

В руках артистка держит бокал, она демонстрирует на камеру весь спектр эмоций – от радости и веселья до томного кокетства.

Злата поблагодарила поклонников за поддержку в непростое время (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших- время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе", – поделилась воими мыслями звезда.

Также Злата выразила благодарность поклонникам за поддержку и призналась, чувствует общность, сплоченность и единство с девушками с похожими трагическими любовными историями.



"Благодарю всех за поддержку, теплоту и такое количество похожих женский историй, которые я получила за эти дни! Я чувствую, что не одна! Нас так много - женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь Вами!" - заявила артистка.