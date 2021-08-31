Будут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фото

Эшли позирует, сидя перед зеркалом в комфортных черных брюках из мягкого трикотажа, а также топе, который полностью оголил живот. Грэм не стала делать макияж и укладку, зато хорошо смазала кожу тела. Видимо, чтобы избежать лишних растяжек.

"Серия моего хорошо смазанного живота", - написала 33-летняя мамочка. А в ответ на нее посыпались предположения и вопросы о поле будущего ребенка. Также многие предположили, что Эшли беременна близнецами - столь внушительным кажется ее животик. Еще большинство пользователей сети уверены, что девушка ожидает сына.

"Это что - близнецы?", "Когда ты родишь, Эшли?", "Это так сексуально", "Он такой огромный", "Сексуальная мамочка", - не утихают комментарии фанатов.

Эшли Грэм уже скоро родит (фото: instagram.com/ashleygraham)