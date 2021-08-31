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Будуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фото

Автор: RBC.UA

Ешлі Грем вважає вагітність одним з найкрасивіших періодів в житті жінки, який просто не можна не відобразити у всіх подробицях. Днями пишнотіла модель засвітила своє повністю оголене тіло, не ставши приховувати дрібні недоліки. А тепер вирішила показати, що малюк ось-ось з'явиться на світ.

В серії знімків, якими поділилася американська модель, на першому плані - "вагітний" животик. І судячи з його розмірів, Ешлі вже на крайніх термінах.

Ешлі позує, сидячи перед дзеркалом в комфортних чорних брюках з м'якого трикотажу, а також топі, який повністю оголив живіт. Грем не стала робити макіяж і укладку, зате добре змастила шкіру тіла. Мабуть, щоб уникнути зайвих розтяжок.

"Серія мого добре змащеного живота", - написала 33-річна матуся. А у відповідь на неї посипалися припущення і питання про стать майбутньої дитини. Також багато хто припустив, що Ешлі вагітна близнюками - настільки значним здається її животик. Ще більшість користувачів мережі впевнені, що дівчина чекає сина.

"Це що - близнюки?", "Коли ти народиш, Ешлі?", "Це так сексуально", "Він такий величезний", "Сексуальна матуся", - не вщухають коментарі фанатів.

Ешлі Грем вже скоро народить (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі і її чоловік Джастін Ервін вже виховують сина Айзека, який з'явився на світ минулого року. Малюка модель народжувала вдома, а після детально розповіла про цей процес в спеціальному подкасті.

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