Будуть близнюки? Ешлі Грем спантеличила значним животиком на гарячих фото

Ешлі позує, сидячи перед дзеркалом в комфортних чорних брюках з м'якого трикотажу, а також топі, який повністю оголив живіт. Грем не стала робити макіяж і укладку, зате добре змастила шкіру тіла. Мабуть, щоб уникнути зайвих розтяжок.

"Серія мого добре змащеного живота", - написала 33-річна матуся. А у відповідь на неї посипалися припущення і питання про стать майбутньої дитини. Також багато хто припустив, що Ешлі вагітна близнюками - настільки значним здається її животик. Ще більшість користувачів мережі впевнені, що дівчина чекає сина.

"Це що - близнюки?", "Коли ти народиш, Ешлі?", "Це так сексуально", "Він такий величезний", "Сексуальна матуся", - не вщухають коментарі фанатів.

Ешлі Грем вже скоро народить (фото: instagram.com/ashleygraham)