Бурлеск-дива: постройневшая Ким Кардашьян в шелковом боди восхищает фигурой

Ким Кардашьян некогда погружаться в переживания по поводу развода. 40-летняя бизнесвумен выпускает одну за другой коллекции своих брендов. На очереди - новая линия белья SKIMS. В этот раз звезда сделала упор не на комфорт, а на роскошь и сексуальность. Коллекция сшита из шелка золотистых оттенков и явно приурочена ко Дню всех Влюбленных. Сама Ким поспешила показать, как отлично подчеркивает одежда ее соблазнительные изгибы.

Ким в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела все образы новой коллекции, позируя на кровати и кресле в окружении разных атрибутов красивой жизни. Она постаралась в кадре показать не только шикарные вещи, в которых каждая может почувствовать себя как минимум бурлеск-дивой, а также свою знаменитую фигуру, которая заметно постройнела.

"Это более, чем мечта", "Вау", "Ах", "Ох, гламур старого Голливуда", "Ким, давай убежим вместе!", "Ким, ты выглядишь замечательно в этих нарядах 90-х", "Так горячо", "Ким, ты словно вернулась на 10 лет назад", - пишут ей фанаты, отмечая ее фирменный стиль и молодой внешний вид.

Ранее мы писали, что младшая сестра Ким Кайли Дженнер восхитила телом в пикантном платье.