Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась полностью обнаженной

Хелена Кристенсен порадовала своих подписчиков новыми пикантными фотографиями, которые она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках 51-летняя датская супермодель позирует, лежа на диване.

При этом женщина была полностью обнаженной. На фото также видны украшения на руке - кольцо и браслет. Волосы Хелена распустила и уложила челку.

Хелена Кристенсен (фото: instagram.com/helenachristensen)

Хелена Кристенсен - одна из самых узнаваемых моделей 1990-х годов. При этом она была задействована в модельном бизнесе, когда ей было всего 9 лет. Она участвовала в показах таких брендов, как Chanel, Armani, Calvin Klein, Valentino и другие.

Хелена Кристенсен (фото: instagram.com/helenachristensen)

В 1986 году она получила титул "Мисс Дания" в возрасте 18 лет. Позже представляла Данию на конкурсе "Мисс Вселенная", после которого переехала в Париж, а потом - в Нью-Йорк.

В 1990-х девушка встречалась с Леонардо Ди Каприо, который моложе ее на 6 лет. В 1991 году Хелена снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game. Позже этот клип включили в списки самых сексуальных видео всех времен на телеканале MTV.

У нее есть сын Мингус Люсьен Ридус, который родился 13 октября 1999 года. Его отец - популярный американский актер Норман Ридус, с которым она встречалась 5 лет, но в итоге пара разошлась.

Напомним, 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодым внешним видом на новом фото.

Ранее полуголая Эшли Грэм восхитила аппетитными формами в пикантном домашнем наряде.