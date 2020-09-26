Чапкис назвал самые великие номера "Танцев со звездами": Зеленский в списке

Григорий Чапкис признался в одном из эфиров "Танцев со звездами", что на всю жизнь запомнил два танца. Балетмейстер, который был судьей первых трех сезонов шоу (в 2006 и 2007 годах), вспомнил про номер Елены Шоптенко и Владимира Зеленского, а также Влада Ямы и Натальи Могилевской.

Такие слова 92-летний Чапкис произнес после венского вальса Олега Винника и Алены Шоптенко в во время третьего эфира 13 сентября. Народный артист много хвалил Шоптенко, которая также впервые вышла на паркет "Танцев" в 2006-м в паре с Владимиром Зеленским. Тогда они стали победителями первого сезона шоу.

"Аленушка - это же прелесть. Она - профессионал… Я два танца запомнил на всю жизнь: ее танец с Зеленским 14 лет тому назад и Влада Ямы "Очи черные". Я своим студентам на протяжение 14 лет рассказываю о вас, о ваших танцах, - заявил Чапкис".

И хотя Григорий Чапкис не уточнил, какой именно танец Владимира Зеленского он имеет в виду, предлагаем посмотреть один из самых оригинальных номеров - танго, которое Владимир и Алена исполнили под звук сердцебиения.

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко, танго, 2006 (видео: YouTube)

А ниже смотрите тот самый феноменальный пасадобль Натальи Могилевской и Влада Ямы под "Очи черные".

Наталья Могилевская и Влад Яма, пасадобль, 2007 (видео: YouTube/Mogylevskaya)

Ранее мы писали, как с 2006 по 2020 годы изменился Григорий Чапкис, который судит уже пятый сезон проекта. И рассказывали, почему в последнем сезоне легендарного балетмейстера так часто критикуют.

Также сообщалось, что Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами".