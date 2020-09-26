Чапкіс назвав найвеличніші номери "Танців з зірками": Зеленський у списку

Григорій Чапкіс зізнався в одному з ефірів "Танців з зірками", що на все життя запам'ятав два танці. Балетмейстер, який був суддею перших трьох сезонів шоу (у 2006 і 2007 роках), згадав про номер Олени Шоптенко і Володимира Зеленського, а також Влада Ями та Наталії Могилевської.

Такі слова 92-річний Чапкіс виголосив після віденського вальсу Олега Винника та Олени Шоптенко під час третього ефіру 13 вересня. Народний артист багато хвалив Шоптенко, яка також вперше вийшла на паркет "Танців" у 2006-му в парі з Володимиром Зеленським. Тоді вони стали переможцями першого сезону шоу.

"Альонушка - це ж краса. Вона - професіонал... Я два танці запам'ятав на все життя: її танець з Зеленським 14 років тому та Влада Ями "Очі чорні". Я своїм студентам протягом 14 років розповідаю про вас, про ваші танці, - заявив Чапкіс".

І хоча Григорій Чапкіс не уточнив, який саме танець Володимира Зеленського він має на увазі, пропонуємо подивитися один з найбільш оригінальних номерів - танго, яке Володимир і Олена виконали під звук серцебиття.

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко, танго, 2006 (відео: YouTube)

А нижче дивіться той самий феноменальний пасадобль Наталії Могилевської та Влада Ями під "Очі чорні".

Наталя Могилевська і Влад Яма, пасадобль, 2007 (відео: YouTube/Mogylevskaya)

Раніше ми писали, як з 2006 по 2020 роки змінився Григорій Чапкіс, який судить вже п'ятий сезон проєкту. І розповідали, чому в останньому сезоні легендарного балетмейстера так часто критикують.

Також повідомлялося, що Олег Винник "порвав" паркет "Танців з зірками".