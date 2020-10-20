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Чапкис назвал лучшее танго на "Танцах со звездами" за всю историю проекта (видео)

Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" удивляют профессионально поставленными номерами

"Танцы со звездами" в последнем эфире от 18 октября показали разнообразие стилей. Но их объединило то, что все они зажигали под хиты Верки Сердючки в обработке, пока сама звезда вместе с мамой сидела в судейском кресле. Были и "исторические" номера - один из них особо отметил 92-летний балетмейстер Григорий Чапкис.

Чести называться лучшим танго проекта удостоился танец страстных Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Они зажгли паркет под хит "Тук-тук-тук". После того, как зал взорвался аплодисментами, Чапкис выразил свой восторг танцу экс-"ВИА Гры" и ее партнера.

"Есть с чем сравнить! Это лучшее танго по сравнению с тем, что я видел здесь. Это лучшее танго, которое только может быть!" - выкрикивал Чапкис.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, танго (видео: YouTube/Танці з зірками)

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Пользователи сети также высоко оценили танго, о чем высказались в комментариях.

  • "Очень нравится Надежда! И раньше как певица, и как актриса в кино, и сейчас в Танцах со звездами. Умница, не останавливается на достигнутом!
  • Партнер звісно у неї шикарний. Такий харизматичний. Найбільш запам'ятовується з усього чоловічого колективу;
  • Агонь! Браво! Страсть, эмоция, пластика...Санта нервно завидует...
  • Только ради этой пары смотрю шоу. Браво, как всегда великолепно!" - пишут в сети.

Напомним, что восьмой эфир покинула пара Позитив - Юлия Сахневич. Они пропустили второй выпуск из-за коронавируса. И хотя выбывшие ранее Арам Арзуманян и Тоня Руденко вышли за них на паркет, судьи приняли решение, что экс-участнику "Время и Стекло" пришла пора "на выход".

Отметим, что обещанный зрителю баттл между Екатериной Кухар и Ольгой Фреймут провалился. Звезды анонсировали битву за то, кто из них самый сексуальный, но на деле все вышло пресно и быстро. В сети сравнивают танец главных скандалисток проекта с номером на детском утреннике.

Кроме того, в восьмом эфире резко поменялись фавориты "Танцев со звездами". Впервые со старта сезона 2020, лидером турнирной таблицы стал звезда-мужчина.

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