Ким Кардашьян рассекретила подробности своего дня рождения: частный остров, роскошные развлечения и дорогие подарки

Ким Кардашьян на днях отметила свое 40-летие. К такому событию звезда готовилась заранее, снявшись в откровенной фотосессии и выпустив новую коллекцию косметики. А вот ее сестры позаботились о вечеринке, сделав инстадиве сюрприз. Но, как оказалось, это была только часть торжества. На вторую сама Ким собрала самых близких, приготовив устроить им нечто неожиданное. Звезда увезла всех на частный остров, чтобы насладиться всеми прелестями красивой жизни. Подробности этого мероприятия знаменитость рассекретила несколько часов назад, от всей души поблагодарив за возможность устроить нечто подобное во времена коронавируса.

Ким с размахом отметила 40-летие (фото: instagram.com/kimkardashian)

"40 и чувствую себя такой смиренной и благословенной. Нет ни одного дня, который я принимала бы как должное, особенно в это время, когда всем нам напоминают о вещах, которые действительно имеют значение. На свой день рождения в этом году я не могу придумать лучшего способа провести его, чем с некоторыми людьми, которые помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь сегодня. Я не думаю, что до COVID кто-либо из нас действительно ценил, какой простой роскошью это было - иметь возможность путешествовать и быть вместе с семьей и друзьями в безопасной обстановке. После 2 недель многократных проверок состояния здоровья и просьбы всех быть карантине, я удивила свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке, хотя бы на короткое время. Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели фильм на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это пока что недостижимо, поэтому в такие моменты я смиренно напоминают себе, насколько привилегированна моя жизнь. #это 40", - поделилась Ким.

На фото звезда позирует в компании сестер, друзей и близких. Все девушки красуются в роскошных нарядах, сама именинница выбрала золотистое платье с расклешенной юбкой и откровенным декольте. В сториз Ким показала ночное купание в океане и роскошные декорации. Разумеется, что и без дорогих подарков не обошлось. Но Ким пока что не рассказала, что получила на 40-летие.

Напомним, ранее Ким похвасталась, как роскошно она выглядит в свои 40, показав фото в крошечном бикини.