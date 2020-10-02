Я человек солнца: Лилия Ребрик раскрыла главную осеннюю традицию своей семьи

Телеведущая Лилия Ребрик - настоящий заряд позитива и энергии, а при этом еще и обладает отменным чувством стиля. С приходом осени она демонстрирует эффектные сезонные образы и делится полезными советами в сети.

При этом, как призналась артистка в своем Instagram, это не самая любимая ее пора и все эти дожди, туманы и холодная погода нелегко ей даются. Но и здесь Лилия смирилась и находит плюсы во всем, а помогает ей как обычно любимая семья - муж Андрей Дикий и дочери Диана и Полина.

Теледива поделилась милым фото с прогулки в осеннем лесу - на ней бежевый спортивный костюм и кожаная курточка в тон. На лице Ребрик нет макияжа, а волосы красиво разлетаются на ветру. Звезда рассказала, какая осенняя традиция существует в их семье.

Лилия Ребрик покорила стильным кэжуал образом на осень (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Перший місяць осені точно вже позаду! Вересень - це вже ж як прощання з літом: лагідний, ще деколи спекотний, пахучий. А тепер осінь повністю вступає у свої права! Які у вас плани на цю осінь? Що такого традиційно обов‘язково робите прям кожної осені? Ну там - фотосесія у листі, збір каштанів з дітьми, пікнік у теплому светрі десь у лісі чи похід за грибами. Які у вас осінні традиції? Я ніколи не приховувала - мені осінь важко дається, я все ж людина весни, літа, тепла, сонця, квітів. Тому холодні ранки, іній на склі машини, тумани і дощі все ж не дуже моє. Але я ще й великий життєлюб, тож і з осінню таки примирилася! І, звісно, у нашої дикої сімейки є свої осінні традиції! Одна з таких - на початку жовтня, як би хто не був зайнятий, ми вибираємось вчотирьох на фотосесію. Відбувається це, як правило, неочікувано, заздалегідь не готуємось, фотографуємось самі, день обираємо сонячний, коли вже все покривається золотом і червоніє!" - поделилась Лилия.

Подписчики ведущей принялись делиться своими осенними традициями в комментариях, не забывая о комплиментах для Ребрик.

Красивое фото)

Ви чарівна, обожнюю

Дуже гарна

А ми сьогодні грибів назбирали. Наші гості також, навіть дощик не злякав

Лилия Ребрик ти прекрасна

Не відчувається, що осінь потихеньку йде, вересень такий теплий був

А я напротив - очень люблю осень. Для меня это время уюта, покоя, мечты. Такие краски, что понимаешь - не нами всё создано. Это мои ощущения

Дуже люблю осінь, різнокольорові листя шурхотять під ногами,мене найбільше зачаровує якась для мене жовтнева тиша ,спокій ,люблю гуляти пішки, фотографуватися

Я теж людина весни, літа, тепла, квітів та сонця. Але як тільки є теплі осінні, сонячні дні знаходжу час для прогулянки містом чи парком, в компанії з синами.

Напомним, ранее Лилия Ребрик предложила несколько интересных идей, чем заняться дождливым осенним днем всей семьей.

Также сообщалось, что Лилия Ребрик удивила суммой первого гонорара и рассказала о знаковой покупке.