UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками

Автор: Lite

Надежа Мейхер поделилась откровенными снимками

Надежда Мейхер - одна из самых ярких участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Певица покоряет своими артистическими талантами и красотой, что неудивительно - Надежда всегда славилась своей шикарной фигурой. Правда, после танцев на главном паркете страны артистка скинула пару кило и, что особенно расстроило Мейхер, похудела... в груди. "Объем грудей стал, о Боже, 88. А было намного больше", - пожаловалась Мейхер.

На этот раз Надежда отдыхает от эфиров и порадовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками, на которых певица демонстрирует шикарные наряды собственной линии одежды. Черный халатик-кимоно с откровенным декольте дополнила прическа в японском стиле в виде высокого пучка, изысканные украшения, длинные черные серьги и черный кулончик, прекрасно подошли к ажурному нижнему белью и поясу.

Надежда Мейхер позирует в откровенном кимоно (фото: instagram.com/nadyameiher/)

Напомним, недавно певица восхитила поклонников своим стильным осенним луком, она показала, как носить плащ из ее личной коллекции. Страстная и дерзкая,Надежда Мейхер позирует на высоких каблуках и в откровенном платье с разрезами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танці з зіркамиНадежда МейхерТанцы со звездами