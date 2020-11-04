RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У чорному кімоно з відвертим декольте: Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімками

Автор: Lite

Надія Мейхер поділилася відвертими знімками

Надія Мейхер - одна з найяскравіших учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка підкорює своїми артистичними талантами та красою, що не дивно - Надія завжди славилася своєю шикарною фігурою. Правда, після танців на головному майданчику країни артистка скинула пару кіло і, що особливо засмутило Мейхер, схудла... в грудях. "Об'єм грудей став, о Боже, 88. А було набагато більше", - поскаржилася Мейхер.

На цей раз Надія відпочиває від ефірів і порадувала своїх фоловерів в Instagram новими знімками, на яких співачка демонструє шикарні вбрання своєї власної лінії одягу. Чорний халатик-кімоно з відвертим декольте доповнила зачіска в японському стилі у вигляді високого пучка, вишукані прикраси, довгі чорні сережки і чорний кулончик, чудово підійшли до ажурної білизни і поясу.

Надія Мейхер позує у відвертому кімоно (фото: instagram.com/nadyameiher/)

Нагадаємо, нещодавно співачка вразила шанувальників своїм стильним осіннім луком, вона показала, як носити плащ з її особистої колекції. Пристрасна і зухвала, Надія Мейхер позує на високих підборах і у відвертій сукні з розрізами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танці з зіркамиНадія МейхерТанцы со звездами