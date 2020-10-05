Не честно: Гвоздева прокомментировала дисквалификацию Винника и Шоптенко на Танцах со звездами 2020

В шестом эфире шоу "Танцы со звездами 2020" от 4 октября покинула не одна, а сразу две пары. После зрительского голосования ушли Тарас Цимбалюк и Яна Заец, а также судьям по правилам проекта пришлось дисквалифицировать заболевших коронавирусом Олега Винника и Алену Шоптенко, что стало неприятным сюрпризом для армии поклонников певца. Свою точку зрения высказала и хореограф Илона Гвоздева. Она оставила несколько комментариев на странице Шоптенко в Instagram.

Партнерша Винника оставила под своим фото с певцом короткий и емкий комментарий: "К сожалению".

Шоптенко и Винник покинули шестой эфир "Танцев со звездами 2020" после дисквалификации (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Илона тут же прокомментировала вердикт судей. Она посчитала решение дисквалифицировать Олега и Алену не справедливым. "Не честно", - считает Гвоздева, а также пояснила свою точку зрения.

"Потому что, до это две пары дне недели были на COVID их никто не дисквалифицировал", - написала Илона с отсылкой к Ольге Фреймут и Илье Падзина, а также Дарье Петрожицкой и Игоря Гелуненко, которые также переболели коронавирусной инфекцией, но танцевали в записи.

"Аленчик, зато теперь все победители прошлых сезонов сидят по домам и дали дорогу и шанс остальным ребятам победить. Теперь мы точно им не мешаем все. Ни ты,ни я,ни Женя Кот", - подбодрила Илона коллегу.

"Твое шоу еще впереди! Главное выздоравливай!" - оставил комментарий под снимком Кот. "Это правда. Женечка, спасибо тебе большое!" - поблагодарила коллегу Алена.

Также Гвоздева записала видео с разбором шестого эфира "Танцев со звездами 2020" и выставила собственные оценки парам, а также вновь заговорила о Шоптенко и Виннике.

"Жаль, что правила для всех одинаковые. Я надеюсь, что мы увидим их в следующем сезоне, и это будет бомба", - убеждена Илона.

К слову, Олег Винник тоже прокоментировал свой вынужденный вылет из проекта, а также сообщил о самочувствии. "Друзья, коллеги, дорогие мои зрители и слушатели, еще раз благодарю всех вас за поддержку и пожелания скорее поправляться. Мне уже значительно лучше, продолжаю лечиться. Обидно покидать паркет из-за болезни, однако, это жизнь. Алена Шоптенко, держись, мы все преодолеем", - подбодрил он свою экс-партнершу.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко рассказала, как протекает ее болезнь.