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Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви

Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк признается, что ее сердце "пока не свобоно". Всему виной - ее прошлые отношения, хотя, по словам Леси, она не уверена, что эта связь позади. Так что фото с эффектным мужчиной в соцсети Никитюк, шокировали некоторых ее фолловеров.

Ведущая запостила множество веселых и смешных снимком в своем микроблоге.

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Оказывается, мужчина на фото - никакой не таинственный незнакомец, а тоже ведущий - водитель Лесиной "LE Маршрутки". Сегодня Игорь Новинчук празднует свой день рождения.

"Друзяшки, сьогодні в Богдановича день народження! Листайте фотки і залайкайте цього доброго і ефектного чоловіка. P.S. З Днем Народження! Люблю! Чисть картошку, я виїжджаю", - написала Леся под фото.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники ведущей, как обычно, восхитились ее фигурой и похвалили ее чувство юмора.

  • Леся - вы прекрасны! Ваш юмор - бриллиант!
  • Це вже серіал треба знімати про Ноги. Ви - прекрасна
  • Мужик красавчик

Леся уже, наверное, привыкла, что каждого мужчину, с которым она появляется на публике, тут же приписывают ей в женихи. Поклонники ведущей практически под каждым Лесиным постом в соцсети желают ей найти свою вторую половинку. Никитюк даже зовут стать новой участницей шоу "Холостячка".

Напомним, Леся Никитюк недавно провела суперотпуск на Мальдивах. Снимок, на котором ведущая позирует в полупрозрачном купальнике на берегу океана, сравнили с работами известной супермодели Синди Кроуфорд. Подробности - здесь.

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Новости Украины Леся Никитюкведущая
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