Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви

Оказывается, мужчина на фото - никакой не таинственный незнакомец, а тоже ведущий - водитель Лесиной "LE Маршрутки". Сегодня Игорь Новинчук празднует свой день рождения.

"Друзяшки, сьогодні в Богдановича день народження! Листайте фотки і залайкайте цього доброго і ефектного чоловіка. P.S. З Днем Народження! Люблю! Чисть картошку, я виїжджаю", - написала Леся под фото.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники ведущей, как обычно, восхитились ее фигурой и похвалили ее чувство юмора.