UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Читайте по губам: Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции

Автор: Марина Настевич

Как и многие другие артисты, экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская новогоднюю ночь провела на работе - певица выступала в роскошном отеле на побережье Турции. После чего она осталась там на несколько дней, чтобы отдохнуть и набраться сил. Не обошлось также и без экстрима.

Свои веселые развлечения звезда запечатлела на видео, которое опубликовала в Instagram.

Вместе с подругой Слава отправилась в знаменитый парк развлечений Land of legends, что возле Белека. Там находится множество разнообразных аттракционов и артистка решилась прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке.

Процесс и свою реакцию она показала в забавном видеоролике.

"Что вам сказать. Это лучше, чем секс. Читайте по губам и пишите, что увидели в моих глазах. Какие слова я произносила?" - подписала видео Каминская.

Отметим, что в Турции даже в январе довольно тепло - певица была в коричневых лосинах, черной майке и шлепанцах. Сверху она иногда набрасывала клетчатую рубашку.

Ранее Слава также выложила расслабленные кадры у бассейна, где она отдыхала на шезлонге в воздушном белом платье, рубашке и кепке, дополнив лук солнцезащиными очками.

Слава Каминская показала январский отдых в Турции (фото: instagram.com/babaslavka)

"Новогодний отпуск в Турции… на пляже…в Январе? Кто бы мог подумать? Январь в Белеке встретил нас нереальной погодкой (+21) и бассейнами с подогревом воды, в 29 градусов. Накупавшись и поймав зимний загар, ближе к вечеру, хочется погреться в горячей сауне или в хамаме. А после чего немного расслабиться на массаже", - поделилась впечатлениями от отдыха артистка.

Напомним, ранее Каминская озадачилась выбором наряда - певица примерила несколько эффектных луков и попросила поклонников помочь ей решить, какой лучше.

Читайте LITE в Google News
Слава Каминская