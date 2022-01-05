Читайте по губам: Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции

Вместе с подругой Слава отправилась в знаменитый парк развлечений Land of legends, что возле Белека. Там находится множество разнообразных аттракционов и артистка решилась прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке.

Процесс и свою реакцию она показала в забавном видеоролике.

"Что вам сказать. Это лучше, чем секс. Читайте по губам и пишите, что увидели в моих глазах. Какие слова я произносила?" - подписала видео Каминская.

Отметим, что в Турции даже в январе довольно тепло - певица была в коричневых лосинах, черной майке и шлепанцах. Сверху она иногда набрасывала клетчатую рубашку.

Ранее Слава также выложила расслабленные кадры у бассейна, где она отдыхала на шезлонге в воздушном белом платье, рубашке и кепке, дополнив лук солнцезащиными очками.

Слава Каминская показала январский отдых в Турции (фото: instagram.com/babaslavka)

"Новогодний отпуск в Турции… на пляже…в Январе? Кто бы мог подумать? Январь в Белеке встретил нас нереальной погодкой (+21) и бассейнами с подогревом воды, в 29 градусов. Накупавшись и поймав зимний загар, ближе к вечеру, хочется погреться в горячей сауне или в хамаме. А после чего немного расслабиться на массаже", - поделилась впечатлениями от отдыха артистка.