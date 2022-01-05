Читайте по губах: Слава Камінська вразила екстремальними розвагами в Туреччині

Разом з подругою Слава вирушила в знаменитий парк розваг Land of legends, що біля Белека. Там знаходиться безліч різноманітних атракціонів і артистка зважилася покататися на найвищій і екстремальній американській гірці.

Процес і свою реакцію вона показала в кумедному відеоролику.

"Що вам сказати. Це краще, ніж секс. Читайте по губах і пишіть, що побачили в моїх очах. Які слова я вимовляла?" - підписала відео Камінська.

Відзначимо, що в Туреччині навіть в січні досить тепло - співачка була в коричневих лосинах, чорній майці і шльопанцях. Зверху вона іноді накидала картату сорочку.

Раніше Слава також виклала розслаблені кадри біля басейну, де вона відпочивала на шезлонгу в повітряній білій сукні, сорочці і кепці, доповнивши лук сонцезахисними окулярами.

Слава Камінська показала січневий відпочинок в Туреччині (фото: instagram.com/babaslavka)

"Новорічна відпустка в Туреччині ... на пляжі ... в січні? Хто б міг подумати? Січень в Белеку зустрів нас нереальною погодкою (+21) і басейнами з підігрівом води, в 29 градусів. Накупавшись і піймавши зимовий загар, ближче до вечора, хочеться погрітися в гарячій сауні або в хамамі. А після чого трохи розслабитися на масажі", - поділилася враженнями від відпочинку артистка.