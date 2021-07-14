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"Что будет дальше?" Катя Осадчая в "арбузном" платье заинтриговла поклонников

Новина українською →
Среда 14 июля 2021 13:19
"Что будет дальше?" Катя Осадчая в "арбузном" платье заинтриговла поклонников Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая наслаждается летом и своим прекрасным положением – ведущая ждет третьего ребенка. Она стаараается как можно больше времени проводить на свежем воздухе, не отказывается от активностей и, конечно, любмой работы. Недавно ведущая устроила фотосет в лавандовом поле и покорила французским шиком. Теперь же она решила брать поклонников оригинальностью.

Катя показала в Instagram фото, сделанное еще во время отдыха в Турции.

На ведущую примеряют арбузное платье – долькой арбуза треугольной формы прикрыли фигуру теледивы в купальнике, получился оригинальный летний наряд. Катя позирует на белоснежной яхте среди живописных пейзажей.

"Черешня закінчується, чекаємо кавуни", - подписала снимок она.

&quot;Что будет дальше?&quot; Катя Осадчая в &quot;арбузном&quot; платье заинтриговла поклонников

Катя восхитила оригинальным сезоным нарядом (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили летний образ ведущей и забросали ее комплиментами.

  • Классное фото
  • Фото просто огонь. Вы чудо
  • Какое красивое платье
  • Были интересные шляпки, теперь интересныше платья пошли. Что будет дальше?
  • Екатерина всегда прекрасна .... Хоть с черешнями, хоть с арбузом
  • Стильный образ
  • Катя в своем формате
  • Красивое платьице

Сейчас теледива релаксирует дома и читает новые книжные находки, которыми с удовольствием делиться с поклонниками в сторис.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов умилил летним нескучным выходным с сыном Ваней. Любимые мужчины Кати в конце дня отправились с цветами встречать ее в аэропорту.

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Катя Осадчая
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