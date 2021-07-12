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Заботливый Юрий Горбунов умилил летними забавами с сыночком: "встречаем маму"

Новина українською →
Понедельник 12 июля 2021 13:38
Заботливый Юрий Горбунов умилил летними забавами с сыночком: "встречаем маму" Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Юрий Горбунов и Катя Осадчая ожидают на появление второго совместного малыша. Ведущий и телепродюсер давно признавался, что мечтает о дочке, а пока пара растит старшего сына теледивы от первого брака Илью и младшего общего – Ивана. Юрий души не чает в малыше, он – прекрасный и заботливый папа.

Так, ведущий показал в Instagram, как проводит жаркий летний день с Ваней и чем занимается, пока мама на работе.

Папа и сын с удовольствием плавали в бассейне возле своего загородного дома. К слову, коттедж пары находится на закрытой территории неподалеку от Киева, а звездными соседями супругов являются Потап (он же крестный отец маленького Вани) и Настя Каменских.

Но вернемся к водным летним забавам Юрия с сыном. Ведущий держит малыша, помогая ему осваивать азы плавания.

Заботливый Юрий Горбунов умилил летними забавами с сыночком: &quot;встречаем маму&quot;

Юрий учит сына плавать в домашнем бассейне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Неділя! Літо! Липень! Насолода!" - эмоционально прокомментировал времяпровождения с сыном ведущий.

Катя поспешила оставить в комментариях сердечки для любимых мужчин. Подписчики Юрия поддержали счастливых папу и сына.

  • Идиллия
  • Самое приятное, на что только можно смотреть, это как отец играет с ребенком
  • Мужчины-красавцы
  • Івасик-купасик в Юрко-гуморко
  • До ступенек держит помощь

В Stories Юрий показал больше снимков с сыном. Так, Ваня позирует у бассейна в купальных шортах, а папа уговаривает его зайти в воду и вместе поплавать. "Давай, прыгай уже!" - подписал фото ведущий.

Заботливый Юрий Горбунов умилил летними забавами с сыночком: &quot;встречаем маму&quot;

Юрий провел жаркий день в компании сыночка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Позже Горбунов показал фото из бориспольского аэропорта. Ведущий с сыном и букетом цветов отправился встречать жену после рабочей поездки. "Встречаем маму", - подписал милое фото Юрий.

Заботливый Юрий Горбунов умилил летними забавами с сыночком: &quot;встречаем маму&quot;

Юрий с сыном встретили маму в аэропорту (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Катя Осадчая очаровала лавандовой романтикой.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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