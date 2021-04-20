Такие чудесные: MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына

Так, Дмитрий позирует в темно-сером классическом костюме. Он сидит на диване, а малыш стоит позади отца, нежно обнимая его за шею.

MONATIK покорил нежным фото со старшим сыном Даниилом (фото: instagram.com/monatik_official)

На еще одном фото снято крупным планом лицо 5-летнего Дани - он с гордостью демонстрирует первый выпавший зуб.

MONATIK похвастался, что у его сына выпал первый зуб (фото: instagram.com/monatik_official)

Именно это важное событие и решил запечатлеть его звездный отец.

"Я так счастлив! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани выпал первый зуб! Прямо в день рождения моей любимой бабушки, которая перечитала мне все сказки мира и подарила веру в хэппи-энды! Прекрасная дата для того, чтобы узнать истинную магию зубной феи", – подписал трогательное фото певец.

В комментариях поклонники поздравляют Монатика с этим чудесным событием и умиляются малышу, отмечая, что он очень похож на папу.