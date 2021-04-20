Такі чудесні: MONATIK відобразив важливу подію в житті сина

Так, Дмитро позує в темно-сірому класичному костюмі. Він сидить на дивані, а малюк стоїть позаду батька, ніжно обіймаючи його за шию.

MONATIK підкорив ніжним фото зі старшим сином Данилом (фото: instagram.com/monatik_official)

На ще одному фото знято крупним планом обличчя 5-річного Данила - він з гордістю демонструє перший зуб, що випав.

MONATIK похвалився, що у його сина випав перший зуб (фото: instagram.com/monatik_official)

Саме цю важливу подію і вирішив зафіксувати його зоряний батько.

"Я такий щасливий! Хочу зафіксувати цей день тут! У Дані випав перший зуб! Прямо в день народження моєї улюбленої бабусі, яка перечитала мені всі казки світу і подарувала віру в хеппі-енди! Прекрасна дата для того, щоб дізнатися справжню магію зубної феї", – підписав зворушливе фото співак.

В коментарях прихильники вітають Монатіка з цією чудовою подією та розчулюються малюкові, відзначаючи, що він дуже схожий на тата.