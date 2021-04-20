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Такі чудесні: MONATIK відобразив важливу подію в житті сина

Автор: Марина Настевич

Популярний український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) довгий час не показував обличчя своїх синів, проте в честь свого 35-річного ювілею нарешті зробив це. Тепер артист радує шанувальників знімками з дітьми - так, він поділився чарівним фото зі старшим синочком Данилом.

Миле фото з малюком Монатік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, Дмитро позує в темно-сірому класичному костюмі. Він сидить на дивані, а малюк стоїть позаду батька, ніжно обіймаючи його за шию.

MONATIK підкорив ніжним фото зі старшим сином Данилом (фото: instagram.com/monatik_official)

На ще одному фото знято крупним планом обличчя 5-річного Данила - він з гордістю демонструє перший зуб, що випав.

MONATIK похвалився, що у його сина випав перший зуб (фото: instagram.com/monatik_official)

Саме цю важливу подію і вирішив зафіксувати його зоряний батько.

"Я такий щасливий! Хочу зафіксувати цей день тут! У Дані випав перший зуб! Прямо в день народження моєї улюбленої бабусі, яка перечитала мені всі казки світу і подарувала віру в хеппі-енди! Прекрасна дата для того, щоб дізнатися справжню магію зубної феї", – підписав зворушливе фото співак.

В коментарях прихильники вітають Монатіка з цією чудовою подією та розчулюються малюкові, відзначаючи, що він дуже схожий на тата.

  • Які ви чудові
  • Ну що це за булочка!
  • Вітаааааю!!! Це прекрасна дата! Я сама завдяки моїм дорогим батькам, дуже довго вірила в чудеса. І це так прекрасно
  • Красунчики. Діма, на вас завжди приємно дивитися, синулька симпатяга, як і тато
  • Щастя
  • З першою феєю
  • Такі сильно красиві
  • Яке милашество. Чудовий малюк, схожий на тата
  • Який він гарний!
  • Як схожі
  • Копія тато, вітаю
  • Як це мило

Ми також повідомляли, що дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото - Ірина позувала в ліжку, а також в повній піни ванні.

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Новини України MONATIKДмитрий Монатиксын
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