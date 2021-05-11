Чувствую приближение хейта: дочь Поляковой в мини с высунутым языком спровоцировала сеть

Машу снимают со спины, она повернулась в профиль и показывает язык. На девушке стильный аутфит – джинсовая куртка с крупной надписью, короткая клетчая юбка и трендовые сапоги на массивной платформе.

Судя по урбанистическому пейзажу. Девушка фотографируется в историческом центре столицы. Это неудивительно, ведь она живет в самом сердце Киева и учиться также в центре.

"Прекрасный солнечный день, чтобы погулять. Ух, чувствую приближение Хейта про нос", - написала Маша под снимком.

Маша поделилась ярким кадром в центре Киева (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Красавица с языком", – отреагировала на провокационный снимок внучки ее бабушка Светлана.

Подписчики Маши заверили ее, что она выглядит отлично, но не обошлось и без замечаний в адрес девушки.