Відчуваю наближення хейта: дочка Полякової в міні з висунутим язиком спровокувала мережу

Маша Полякова, старша дочка Олі Полякової, як і її мама вміє інтригувати підписників і ділиться часом досить провокативними кадрами в своєму фотоблозі. Наприклад, якось під час прогулянки по нічному центру столиці вона показала непристойний жест в камеру, за що нарвалася на критику в мережі. Втім, життєрадісна Маша не сумує і не боїться висловлювань недоброзичливців.
Вона опублікувала у фотоблозі Instagram свіже фото і вирішила трохи подражнити фоловерів.
Машу знімають зі спини, вона повернулася в профіль і показує язик. На дівчині стильний аутфіт - джинсова куртка з написом, коротка картата спідниця і трендові чоботи на масивній платформі.
Судячи з урбаністичного пейзажу, дівчина фотографується в історичному центрі столиці. Це не дивно, адже вона живе в самому серці Києва і вчитися також в центрі.
"Прекрасний сонячний день, щоб погуляти. Ух, відчуваю наближення Хейта про ніс", - написала Маша під знімком.
Маша поділилася яскравим кадром у центрі Києва (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Красуня з язиком", – відреагувала на провокаційний знімок онучки її бабуся Світлана.
Підписники Маші запевнили її, що вона виглядає відмінно, але не обійшлося і без зауважень на адресу дівчини.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова висловила свою думку про материнство і готовність до появи дітей. Також вона розповіла про взаємини мати-дочка і виховання дитини.