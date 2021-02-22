Не чувствую тела: измотанная Каменских обеспокоила сеть признанием

Настя Каменских приступила к активной работе и обороты сбавлять не собирается. Она подготовила для поклонников сюрприз – новый клип, съемки которого только закончила.
В InstaStories Каменских сообщила, что ее новое видео снималось 30 часов практически нон-стоп.
Конечно, певица очень устала и измоталась. Она пожаловалась на свое состояние. На домашнем фото заметно уставшая артистка без макияжа в удобном трикотажном домашнем платье сообщила, как себя чувствует после изнуряющих съемок.
"Я выжила! Снимали больше суток! Не чувствую тела, но это будет бомба", - заинтриговала поклонников звезда.
Настя после съемок уставшая, но счастливая (фото: instagram.com/kamenskux)
Она также показала постельный кадр и сообщила, что ей совершенно не хочется вставать.
"Налопалась шоколада и существую сегодня только горизонтально", - отчиталась перед фанами Настя.
Настя призналась, что не собирается покидать диван (фото: instagram.com/kamenskux)
Певица похвасталась своим маникюром с экстремально длинными ногтями нежно-розового цвета с нейл-артом. Маникюр она сделала для съемок заранее, но сообщила, что с ними очень неудобно в повседневной жизни. "Если бы вы видели как я готовила с ними завтрак – зрелище не для слабонервных! Я не знаю, как девочки живут с такой длиной. Да, это красиво, но жутко неудобно. Я когда после концерта умывалась, то думала, что выколю себе глазки", – поделилась впечатлениями Настя.
"Мечтаю снять эту красоту. Да, жаль, дома нет плоскогубцев. Статус – недомогание. Поехать к мастеру – не вариант", - сообщила уставшая звезда.
Настя похвасталась маникюром (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее стало известно, чей голос слышно вместо вокала Каменских в хите дуэта Потап и Настя.