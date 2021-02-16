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Кароль, Каменских и Потап поразили пением вживую: найдите отличия

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 11:34
Кароль, Каменских и Потап поразили пением вживую: найдите отличия Тина Кароль и Настя Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Украинские артисты соскучились по концертам и используют любую возможность віступить перед своей аудиторией и порадовать фанов. Так, во время романтического песенного марафона на украинской радиостанции "Хит FM" звезды показали, как умеют петь вживую и впечатлили слушателей.

Соответстующие записи можно было посмотреть и послушать в сторис Instagram радиостанции.

Так, Тина Кароль заменила слово в припеве и представила собственную оригинальную и неповторимуюю живую версию нового хита "Скандал".

"Я все таки меняля слова: "не для твоих потерь", а надо было "не для твоих побед" Ну, извините", - кокетливо отметила Тина.

К слову, во время эфира певица призналась, что получила на День Всех Влюбленных – ей вручили букет маков, но дарителя она так и не рассекретила.

Тина решила поменять в припеве слово

Также живое звучание песни "Почуття" можно было услышать из уст Насти Каменских. Певица с чувством спела свой новый хит, который, к слову, очень нравился ее безвременно ушедшему отцу.

Настя чувственно спела о любви

Заверши марафон ко Дню Влюбленных участники группы MOZGI, включая Потапа. Они исполнили песню из нового альбома – Letat. На записи можно услышать, как без фонограммы поет Потап, а также его коллеги по группе Дядя Вадя и Позитив (Алексей Завгородний). Правда, артисты пару раз забыли слова, но с юмором подошли к этому форс-мажору, ведь во время живого исполнения может произойти все.

MOZGI во время живого исполнения забыли слова

Напомним, что ранее в сети сравнили живое исполнение песни Светланы Лободы со студийной окончательной и обработанной версией.

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