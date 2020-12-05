Дал обещание другой не влюбиться в Мишину: на "Холостячке" вспыхнул громкий скандал

Холостячка Ксения Мишина в 7 эфире выбирала между оставшимися четырьмя участниками. В этом выпуске мужчины водили на свидание Ксению, а затем показали ей свое холостяцкое жилище. Между актрисой и радиоведущим Андреем Рыбаком произошел скандал с выяснением отношений.

29-летний парень признался, что до проекта общался с замечательной девушкой, хотя отношений, как таковых у них не было. И когда шел на проект, пообещал этой девушке, что идет сюда, как на работу. Первые недели Андрей продолжал общение с другой, но потом влюбился в Ксению. И теперь ему очень больно, ведь обещание той девушке он уже нарушил.

Отметим, что радиоведущий Андрей Рыбак вызывал в последнее время у Мишиной много сомнений. Поэтому Холостячка решила испытать тепловизор, чтобы понять больше этого мужчину. Они сидели напротив и касались друг друга, пока их тела считывали датчики специального прибора.

На встречу Андрей повез Ксению на радио - место своей работы. Там Ксения стала участницей его радиопрограммы. Все закончилось поцелуем, и Ксении показалось, что они с Андреем целуются уже очень давно.

Андрей Рыбак (пресс-служба СТБ)

Когда они приехали домой, сели разгадывать кроссворды. И тогда Андрей решился на признание. Он сказал, что-то все случилось очень быстро. А когда он приходит на свидание - теряется, а голос его дрожит, ему трудно разговаривать

"Я влюбился в тебя Ксения Мишина. С осознанием того, что я чувствую к тебе, пришла сложность. Перед проектом я давал обещание не влюбиться в тебя еще одному человеку, - сказал Андрей и добавил. - Есть девушка, у нас с ней нет отношений. Перед проектом мне казалось, что я наверное влюблен в нее. Когда я шел сюда, говорил ей, что когда вернусь, мы с ней будем вместе".

Но у Андрея теперь не получится сдержать обещания. Так как он полюбил Ксению. Но при этом считает себя в долгу перед девушкой, которой дал обещание.

"Я говорил ей, что иду сюда как на работу. Я общался с этой девушкой на проекте, и говорил ей, что буду с ней", - раскрылся Андрей.

И девушка его словам верила. Но потом все изменилось. Андрей кроме всего обещал девушке, что уйдет до финала.

Перед церемонией роз Ксения встретилась с Андреем, чтобы озвучить ему результаты эксперимента с тепловизором. Они показали, что парень неравнодушен к Ксении. Андрей повторил ей признание в любви, но все еще сомневается в том слове, которое дал другой девушке.

Несмотря на скандал Андрей продолжит участие в проекте. Также за сердце "Холостячки" будут бороться Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. А вот ресторатор Евгений Ковтуненко шоу покинул.

Холостячка с Ксенией Мишиной

За "Холостячкой" можно следить по пятницам в 19:00 на телеканале "СТБ"

Ранее астролог Хаял Алекперов рассказал, кто из участников больше всего подходит зодиакально Ксении Мишиной.

Кроме того, в сеть слили "обнимашки" Мишиной с одним из участников. Поговаривают, что именно он станет победителем.