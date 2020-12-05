Дав обіцянку інший не закохатися в Мішину: на "Холостячці" спалахнув гучний скандал

Холостячка Ксенія Мішина в 7 ефірі вибирала між чотирма учасниками. У цьому випуску чоловіки водили на побачення Ксенію, а потім показали їй своє холостяцьке житло. Між актрисою і радіоведучим Андрієм Рибаком стався скандал із з'ясуванням відносин.

29-річний хлопець зізнався, що до проекту спілкувався з чудовою дівчиною, хоча стосунків, як таких у них не було. І коли йшов на проект, пообіцяв цій дівчині, що йде сюди, як на роботу. Перші тижні Андрій продовжував спілкування з іншою, але потім закохався у Ксенію. І тепер йому дуже боляче, адже обіцянку тій дівчині він вже порушив.

Зазначимо, що радіоведучий Андрій Рибак викликав останнім часом у Мішиної багато сумнівів. Тому Холостячка вирішила випробувати тепловізор, щоб зрозуміти більше цього чоловіка. Вони сиділи навпроти і торкалися один одного, поки їх тіла зчитували датчики спеціального приладу.

На зустріч Андрій повіз Ксенію на радіо - місце своєї роботи. Там Ксенія стала учасницею його радіопрограми. Все закінчилося поцілунком, і Ксенії здалося, що вони з Андрієм цілуються вже дуже давно.

Андрій Рибак (прес-служба СТБ)

Коли вони приїхали додому, сіли розгадувати кросворди. І тоді Андрій зважився на зізнання. Він сказав, що все сталося дуже швидко. А коли він приходить на побачення - втрачається, а голос його тремтить, йому важко розмовляти

"Я закохався в тебе Ксенія Мішина. З усвідомленням того, що я відчуваю до тебе, прийшла складність. Перед проектом я давав обіцянку не закохатися в тебе ще одній людині, - сказав Андрій і додав. - Є дівчина, у нас з нею немає стосунків. Перед проектом мені здавалося, що я напевно закоханий в неї. Коли я йшов сюди, говорив їй, що коли повернуся, ми з нею будемо разом".

Але в Андрія тепер не вийде стримати обіцянку. Так як він полюбив Ксенію. Але при цьому вважає себе в боргу перед дівчиною, якій дав обіцянку.

"Я говорив їй, що йду сюди як на роботу. Я спілкувався з цією дівчиною на проекті, і говорив їй, що буду з нею", - розкрився Андрій.

І дівчина його словам вірила. Але потім все змінилося. Андрій крім усього обіцяв дівчині, що піде ще до фіналу.

Перед церемонією троянд Ксенія зустрілася з Андрієм, щоб озвучити йому результати експерименту з тепловізором. Вони показали, що хлопець небайдужий до Ксенії. Андрій повторив їй освідчення в коханні, але все ще сумнівається в тому слові, яке дав іншій дівчині.

Попри скандал Андрій продовжить участь у проекті. Також за серце "Холостячки" будуть боротися Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко. А ось ресторатор Євген Ковтуненко шоу покинув.

Холостячка з Ксенією Мішиною

За "Холостячкою" можна стежити п'ятницями о 19:00 на телеканалі "СТБ"

Раніше астролог Хаял Алекперов розповів, хто з учасників найбільше підходить зодіакально Ксенії Мішиній.

Крім того, в мережу злили "обнімашки" Мішиної з одним з учасників. Подейкують, що саме він стане переможцем.