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Дан Балан внезапно интимно поздравил Кароль с днем рождения: дорогая

Автор: Lite

Тина Кароль 25 января празднует день рождения, и в этом году певице исполнилось 36 лет. Она отметила праздник на съемочной площадке проекта "Голосу країни 2021". Многие почитатели шоу расстроились, что в этом году не увидят в судейком кресле Дана Балана, ведь за их флиртом с украинской поп-дивой с интересом наблюдали поклонники проекта. Но молдавский хитмейкер совсем не забыл об особенном дне в жизни артистки и трогательно поздравил ее днем рождени.

Дан опубликовал совместное эффектное фото с Тиной в Instagram. На портретном снимке артисты прижались поближе друг к другу и смотрят в камеру.

"Happy Birthday, darling (С днем рождения, дорогая – перевод с английского)", - трогательно и интимно подписал совместное фото с украинской поп-дивой певец.

Дан Балан взорвать сеть фото с именинницей Тиной Кароль (фото: instagram.com/danbalan)

Поклонники экранной пары тут же назвали нежный снимок и слова артиста шок-контентом, настолько их впечатлило публичное поздравление Дан. Фаны артистов не оставляют надежды, что те могут быть вместе за пределами съемочной площадки.

  • Сегодня всемирный шоковый день
  • Ущипните, прошу
  • Это был бальзам на душу! "Голос" без Дана даже смотреть не стали!
  • Умеешь ты заинтриговать, Дан, теперь все опять будут думать, что у вас роман
  • Тина Григорьевна, мы ждем репост или хотя бы коммент
  • Дан сделал наш день
  • "Дарлинг" - как много в этом слове для сердца чуткого сплелось
  • Не знаю, что у них там происходит, но со стороны кажется, что они созданы друг для друга. Такая магия

Напомним, что ранее простой парень из Черновцов Артем Паучек покорил сердца всех судей гуцульской песней в модной аранжировке.

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Новости Украины Тина КарольГолос країниDan Balan