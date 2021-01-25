Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога

Тіна Кароль 25 січня святкує день народження, і в цьому році співачці виповнилося 36 років. Вона відзначила свято на знімальному майданчику проекту "Голосу країни 2021". Багато прихильників шоу засмутилися, що в цьому році не побачать в суддівському кріслі Дана Балана, адже за їх фліртом з української поп-дівою з цікавістю спостерігали шанувальники проекту. Але молдавський хітмейкер зовсім не забув про особливий день в житті артистки і зворушливо привітав її з днем народження.
Дан опублікував спільне ефектне фото з Тіною в Instagram. На портретному знімку артисти притиснулися ближче один до одного і дивляться в камеру.
"Happy Birthday, darling (З днем народження, дорога – переклад з англійської)", - зворушливо і інтимно підписав спільне фото з українською поп-дівою співак.
Дан Балан підірвати мережу фото з іменинницею Тіною Кароль (фото: instagram.com/danbalan)
Шанувальники екранної пари тут же назвали ніжний знімок і слова артиста шок-контентом, настільки їх вразило публічне привітання Дана. Фани артистів не залишають надії, що ті можуть бути разом за межами знімального майданчика.
Нагадаємо, що раніше простий хлопець з Чернівців Артем Паучек підкорив серця всіх суддів гуцульською піснею в модному аранжуванні.