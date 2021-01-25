Дан Балан раптово інтимно привітав Кароль з днем народження: дорога

Тіна Кароль 25 січня святкує день народження, і в цьому році співачці виповнилося 36 років. Вона відзначила свято на знімальному майданчику проекту "Голосу країни 2021". Багато прихильників шоу засмутилися, що в цьому році не побачать в суддівському кріслі Дана Балана, адже за їх фліртом з української поп-дівою з цікавістю спостерігали шанувальники проекту. Але молдавський хітмейкер зовсім не забув про особливий день в житті артистки і зворушливо привітав її з днем народження.

Дан опублікував спільне ефектне фото з Тіною в Instagram. На портретному знімку артисти притиснулися ближче один до одного і дивляться в камеру.

"Happy Birthday, darling (З днем народження, дорога – переклад з англійської)", - зворушливо і інтимно підписав спільне фото з українською поп-дівою співак.

Дан Балан підірвати мережу фото з іменинницею Тіною Кароль (фото: instagram.com/danbalan)

Шанувальники екранної пари тут же назвали ніжний знімок і слова артиста шок-контентом, настільки їх вразило публічне привітання Дана. Фани артистів не залишають надії, що ті можуть бути разом за межами знімального майданчика.

Сьогодні всесвітній шоковий день

Ущипніть, прошу

Це був бальзам на душу! "Голос" без Дана навіть дивитися не стали!

Вмієш ти заінтригувати, Дан, тепер всі знову будуть думати, що у вас роман

Тіно Григорівно, ми чекаємо репост або хоча б комент

Дан зробив наш день

"Дарлінг" - як багато в цьому слові для серця чуйного сплелося

Не знаю, що у них там відбувається, але з боку здається, що вони створені один для одного. Така магія

Нагадаємо, що раніше простий хлопець з Чернівців Артем Паучек підкорив серця всіх суддів гуцульською піснею в модному аранжуванні.