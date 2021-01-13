Данилко прокомментировал скандальное фото с Малаховым в России

Украинский артист и судья "Х-Фактора" Андрей Данилко опроверг информацию о том, что он ездил в Москву на день рождения к известному российскому телеведущему Андрею Малахову.

Причиной разговоров о поездке Данилко в РФ стала совместная его фотография с Малаховым, артисткой Белоконь и певцом Прохором Шаляпиным. Данилко отметил, что это фото было сделано 10 лет назад. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что данное фото опубликовал Шаляпин в Instagram.

(фото: instagram.com/shalyapin_official)

"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем Рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной̆ команде мне всегда есть что вспомнить", - подписал снимок певец.

Напомним, недавно в сети появились фото якобы роскошной квартиры Андрея Данилко, которая находится в центре Киева. Комнаты с вычурными интерьерами, позолоченными элементами и предметами искусства вызвали в сети настоящий фурор.

Через некоторое время артист заявил, что снимки, которые гуляют по интернету - очередной фейк. При этом он признался, что живет более скромно, и свою квартиру обставил с большим вкусом.

Ранее Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями о Данилко и яркой молодости.