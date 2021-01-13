UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Данилко прокомментировал скандальное фото с Малаховым в России

Автор: Lite

Украинский артист и судья "Х-Фактора" Андрей Данилко опроверг информацию о том, что он ездил в Москву на день рождения к известному российскому телеведущему Андрею Малахову.

Причиной разговоров о поездке Данилко в РФ стала совместная его фотография с Малаховым, артисткой Белоконь и певцом Прохором Шаляпиным. Данилко отметил, что это фото было сделано 10 лет назад. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что данное фото опубликовал Шаляпин в Instagram.

(фото: instagram.com/shalyapin_official)

"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем Рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной̆ команде мне всегда есть что вспомнить", - подписал снимок певец.

Напомним, недавно в сети появились фото якобы роскошной квартиры Андрея Данилко, которая находится в центре Киева. Комнаты с вычурными интерьерами, позолоченными элементами и предметами искусства вызвали в сети настоящий фурор.

Через некоторое время артист заявил, что снимки, которые гуляют по интернету - очередной фейк. При этом он признался, что живет более скромно, и свою квартиру обставил с большим вкусом.

Ранее Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями о Данилко и яркой молодости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей Данилкошоубиз