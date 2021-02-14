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Дантес показал жаркие танцы Дорофеевой у "шеста": длинноногая икона стиля

Автор: Lite

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – пример для подражания для своих поклонников. Их веселую и романтичную парочку обожает целая армия фанов, которые пристально следят за творчеством и жизнью кумиров. Конечно же, 14 февраля в День Святого Валентина они порадовали фанов эксклюзивом. Вова показал, как Надя танцует для него.

Он разместил в Instagram ролик из лично архива, на котором Надя в сером кардигане, спортивных штанах и майке танцует в пустом автобусе. Она импровизирует на камеру, чем веселит мужа-оператора.

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"Ненавижу день всех влюбленных! Но как можно не влюбляться постоянно в эту мадам, которая веселится в любом месте и делает твою жизнь ярче", - подписал видео влюбленный Дантес.

"Хахахахах. Какой неуверенный танец", - отреагировала на ролик со своим участием Надя. "Это минимал", - тут же пришел на выручку жене Вова.

Поклонники пришли в восторг от милого и забавного танца певицы и не упустили возможности не только восторгаться, но и пошутить.

  • Лучшая пара украинского шоу бизнеса
  • Не, ну этот танец никто не повторит
  • Оу, это очень мило
  • Длинноногая икона стиля
  • Вы лучшие
  • Ох, Вовка, мы сами в нее влюбились
  • Дантес, теперь твоя очередь, только фул версию на пилоне для Нади
  • Какая класная

Кстати, Надя 14 февраля встречает на работе – на этот день у нее запланировано выступление в Одессе.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в корсете телесного оттенка восхитила стройными формами.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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