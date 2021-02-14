Дантес показал жаркие танцы Дорофеевой у "шеста": длинноногая икона стиля

"Ненавижу день всех влюбленных! Но как можно не влюбляться постоянно в эту мадам, которая веселится в любом месте и делает твою жизнь ярче", - подписал видео влюбленный Дантес.

"Хахахахах. Какой неуверенный танец", - отреагировала на ролик со своим участием Надя. "Это минимал", - тут же пришел на выручку жене Вова.

Поклонники пришли в восторг от милого и забавного танца певицы и не упустили возможности не только восторгаться, но и пошутить.

Лучшая пара украинского шоу бизнеса

Не, ну этот танец никто не повторит

Оу, это очень мило

Длинноногая икона стиля

Вы лучшие

Ох, Вовка, мы сами в нее влюбились

Дантес, теперь твоя очередь, только фул версию на пилоне для Нади

Какая класная

Кстати, Надя 14 февраля встречает на работе – на этот день у нее запланировано выступление в Одессе.