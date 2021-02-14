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Дантес показав спекотні танці Дорофєєвої біля "жердини": довгонога ікона стилю

Автор: Lite

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – приклад для наслідування для своїх шанувальників. Їх веселу і романтичну парочку обожнює ціла армія фанів, які пильно стежать за творчістю та життям кумирів. Звичайно ж, 14 лютого у День Святого Валентина вони порадували фанів ексклюзивом. Вова показав, як Надя танцює для нього.

Він розмістив в Instagram ролик особисто архіву, на якому Надя в сірому кардигані, спортивних штанях і майці танцює в порожньому автобусі. Вона імпровізує на камеру, чим веселить чоловіка-оператора.

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"Ненавиджу день всіх закоханих! Але як можна не закохуватися постійно в цю мадам, яка веселиться в будь-якому місці і робить твоє життя яскравішим", - підписав відео закоханий Дантес.

"Хахахахах. Який невпевнений танець", - відреагувала на ролик зі своєю участю Надя. "Це мінімал", - тут же прийшов на виручку дружині Вова.

Шанувальники прийшли в захват від милого і зкумедного танцю співачки і не упустили можливості не тільки захоплюватися, але й пожартувати.

  • Найкраща пара українського шоу бізнесу
  • Не, ну цей танець ніхто не повторить
  • Оу, це дуже мило
  • Довгонога ікона стилю
  • Ви кращі
  • Ох, Вовка, ми самі в неї закохалися
  • Дантес, тепер твоя черга, тільки фул версію на пілоні для Наді
  • Яка класна

До речі, Надя 14 лютого зустрічає на роботі – на цей день заплановано виступ в Одесі.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в корсеті тілесного відтінку захопила стрункими формами.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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