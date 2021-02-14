Дантес показав спекотні танці Дорофєєвої біля "жердини": довгонога ікона стилю

"Ненавиджу день всіх закоханих! Але як можна не закохуватися постійно в цю мадам, яка веселиться в будь-якому місці і робить твоє життя яскравішим", - підписав відео закоханий Дантес.

"Хахахахах. Який невпевнений танець", - відреагувала на ролик зі своєю участю Надя. "Це мінімал", - тут же прийшов на виручку дружині Вова.

Шанувальники прийшли в захват від милого і зкумедного танцю співачки і не упустили можливості не тільки захоплюватися, але й пожартувати.

Найкраща пара українського шоу бізнесу

Не, ну цей танець ніхто не повторить

Оу, це дуже мило

Довгонога ікона стилю

Ви кращі

Ох, Вовка, ми самі в неї закохалися

Дантес, тепер твоя черга, тільки фул версію на пілоні для Наді

Яка класна

До речі, Надя 14 лютого зустрічає на роботі – на цей день заплановано виступ в Одесі.