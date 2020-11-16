Дантес сделал признание о первом интиме и самом "страшном" свидании: не мог отказать

Певец вспомнил о своем первом сексе с любимой

Владимир Дантес открыто и охотно делится личными признаниями и историями из частной жизни. Он подробно рассказывает о себе, чем еще больше располагает поклонников, которые любят его за непосредственность и открытость. Так, в интервью для YouTube-канала Руслана Кузнецова он рассказал о первом сексе и самом необычном и "страшном" свидании в жизни.

Владимир вспомнил, как встретился с девушкой из чувства страха. Она оказалась далеко не робкой, к тому же спортивной.

"У меня было свидание из-за страха. Она была сильнее меня гораздо. Я ей понравился, а она была вратарем хоккейной комманды и женской, и мужской. Я ей не мог отказать в симпатии. Свидание прошло в страхе. Я был очень учтив и вежлив. Там были такие намеки, что я сказал: "Не хочешь ли куда-то сходить". Мы долго гуляли, но не целовались, я обнимал ее, она была еще и выше. Я ретировался с поля битвы и больше не появлялся", - с улыбкой вспоминает Владимир.

Дантес разоткровенничался о личном (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Также он рассказал о своем первом сексе, котрый ассоцируется у Дантеса только с приятными воспоминаниями. Это произошло, когда парню было 20 лет.

"Девочку звали Камилла. Прекрасная девочка. Мне было 20 лет. Мы долго встречались и я сильно переживал. Я был активным парнем в плане разговоров, я знал, как ухаживать. Но у меня была травма, когда мне отказала девочка в рубой фоме, она сказала, что меня не любила. Я знал, что произойдет на днях долгожданный секс. Я очень нервничал. Была романтика, лепестки, и все произошло. Это было по любви, как-то так круто", – поделился интимными подробностями он.

Владимир высказался на интимные темы

Напомним, что ранее Владимир Дантес решил мило подшутить над женой Надей Дорофеевой.