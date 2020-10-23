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Мы играли ими с ребятами: Владимир Дантес шокировал признанием

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 16:24
Мы играли ими с ребятами: Владимир Дантес шокировал признанием Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Lite

Муж Нади Дорофеевой рассказал о том, почему ему приходилось лазить по помойкам

Теперь редко можно увидеть ребятишек, которые гоняют мяч и играют в уличные игры. Им не понять наши минутки ностальгии о прыжках через скакалку и приключенческие игры в казаков-разбойников.

Во времена цифрового прогресса все перенеслось в гаджеты. Поколение Z находит друзей в сетях и виртуально с ними проводит время. Новая реальность - детям все игрушки заменил телефон. А вот участник шоу "Хто зверху?" на Новом канале, певец Владимир Дантес признался, что ему приходилось искать себе развлечения на свалке.

"Я часто лазил по помойкам, потому что искал в них пачки от сигарет. Потом делал из них брелки. И мы игрались ими с ребятами", - заявил муж Нади Дорофеевой, которая недавно показала свое истинное лицо, во время конкурса "Правда или ложь".

Современные дети не поняли бы такой игры. Коллекционирование брелков из пачек от сигарет приобрело популярность в 90-е годы. Правда, тогда использовали лишь упаковки иностранных брендов.

Владимир вспоминает, что в его детстве все мальчишки охотились на пачки. Более того, они даже обменивались ими между собой и придумывали различные игры.

Мы играли ими с ребятами: Владимир Дантес шокировал признанием

Владимир Дантес на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, что Владимир Дантес пошутил над Дорофєєвою лохматым селфи.

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