Дантес трогательно поздравил Дорофеееву с годовщиной и раскрыл секрет их пары: настоящее чудо

Дантес отметил, что песня была написана давно и она о знакомстве с будущей женой и их первой встрече.

"В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года — это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует", - сделал признание Владимир.

Владимир посвятил жене знаковую песню на годовщину

На личной странице в фотоблоге он рассказал историю, случившуюся на заре отношений пары, когда они еще от всех скрывали свой зарождающийся роман.

"Нас снял папарацци. Надя заметила это, и я выкупил карту за 100$. Где-то 5 или 6 лет назад мы потеряли эту карточку при переездах. О чем сильно жалели и тоже говорили об этом во многих интервью. Т.к это видео отражало нашу любовь на все 1000%", - рассказал Дантес.

Но когда певец готовил видео на трек "Девочка" и рылся в архивах, то случайно обнаружил пропажу, чему сильно обрадовался.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес счастливы вот уже 10 лет (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я до сих пор не понимаю. И считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все равно ничто не пошатнуло нашу любовь. Это чудо!" - убежден он.

"Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши изменения. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили", - подвел итоги Вова.

Надя также опубликовала на личной странице в Instagram показала бэкстейдж со съемок вместе с мужем. Пара веселиться и дурачиться на камеру. Скровее всего, ролик был снят за кулисами Танцев со звездами. "И так уже 10 лет", - коротко подытожила артистка. "Класс! Сильно люблю", - ответил жене Дантес.