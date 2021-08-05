Дантес зворушливо привітав Дорофеєву з річницею і розкрив секрет їх пари: справжнє диво

Дантес зазначив, що пісня була написана давно і вона про знайомство з майбутньою дружиною і їх перші зустрічі.

"У ній ті емоції, які я відчуваю кожен день, коли дивлюся на неї. Все як тоді, коли ми були молодші, і вся ця історія про те, що любов живе три роки — це повна нісенітниця. Любов постійно з тобою, якщо дивишся на людину кожен день і любиш його. Просто вона змінюється, стає іншою, переходить з пристрасті в глибоке почуття, хоча і пристрасть теж присутня", - зробив зізнання Володимир.

Володимир присвятив дружині знакову пісню на річницю

На особистій сторінці в фотоблозі він розповів історію, що трапилася на зорі відносин пари, коли вони ще від усіх приховували свій зароджується роман.

"Нас зняв папараці. Надя помітила це, і я викупив карту за 100$. Десь 5 або 6 років тому ми втратили цю картку при переїздах. Про що сильно шкодували і теж говорили про це в багатьох інтерв'ю. Оскільки це відео відображало нашу любов на всі 1000%", - розповів Дантес.

Але коли співак готував відео на трек "Девочка" і рився в архівах, то випадково виявив пропажу, чому сильно зрадів.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес щасливі ось уже 10 років (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я досі не розумію. І вважаю, це справжнє диво. Як і те що ми разом дорослішали і все одно ніщо не похитнуло нашу любов. Це диво!"- переконаний він.

"Ми ставали особистостями поруч один з одним. І пережили всі наші зміни. Ця цифра шокує. Третину життя розділили", - підвів підсумки Вова.

Надя також опублікувала на особистій сторінці в Instagram бекстейдж зі зйомок разом з чоловіком. Пара веселитися і дуркує на камеру. Ймовірно, ролик був знятий за лаштунками Танців з зірками. "І так вже 10 років", - коротко підсумувала артистка. "Клас! Сильно люблю", - відповів дружині Дантес.