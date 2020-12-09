Давайте отменим оливье: Тина Кароль в соблазнительном наряде сделала неожиданное предложение

Тина Кароль и Дан Балан не давали поклонникам спокойно спать по ночам, заставляя их думать, роман у их любимцев или нет. Пара, которая якобы родилась на шоу "Голос страны", в финале даже представила совместную дуэтную песню. А позже артист признался, что смотрел проект "Танцы со звездами 2020", где певица была ведущей голд-рума, с единственной целью.

Теперь Тина показала, как она готовится к праздникам, правда, будет она их отмечать с Даном или нет, пока что сказать сложно. Зато певица точно будет в стильных туфельках: Тина представила собственную коллекцию обуви в коллаборации с известным украинским дизайнером.

"Давайте отменим пироги и оливье! Мы сами себе праздник!", - написала Тина под видео, где она "готовит" свои новые туфельки, спросив у поклонников, какую модель или цвет они бы испекли себе на праздник.

Тина Кароль к праздникам готова (instagram.com/tina_karol/)

"Если менять кроссовки, то только ради этого", "Наверное, это самая оригинальная, смешная и необычная реклама из тех, которые когда-то видела", "І як завжди, Тіна прекрасно виглядає", - написали поклонники под видео звезды.

Раньше Тина Кароль растрогала фанатов до слез другим видео: поппури на "Танцах со звездами".