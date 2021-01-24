Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках "Голоса країни" и заинтриговала фото с площадки

Украинская певица, а теперь еще и наставница в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева недавно отлично отдохнула на Бали.

Фото певицы в одном купальнике или в коротких шортах согревали ее фанатов, оставшихся зимовать в более холодных условиях.

Теперь Надя наконец-то появится на экранах в своем новом амплуа. Она заинтриговала поклонников яркими снимками со съемочной площадки и рассказала, что наконец-то зрители смогут увидеть, что же происходит на проекте.

"Мой рабочий год стартовал со съемок. Сегодня они продолжаются, ну а вы, мои дорогие подписчики, сможете увидеть как проходили слепые прослушивания уже сегодня! Смотрите премьеру 11 сезона и мой дебют уже во взрослом "Голосе".

Жду ваши впечатления после эфира", - написала Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонники назвали Надю настоящей красавицей и признались, что ждут с нетерпением начала проекта, чтобы своими глазами увидеть, как рождаются новые звезды под руководством их любимой певицы.

Напомним, Дорофеева показала свое голое - "ньюдовое" настроение: оцените горячее фото.