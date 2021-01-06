Идеальная фигура: Надя Дорофеева в откровенном купальнике позирует в пикантной позе

Надя Дорофеева хорошо потрудилась в 2020-м году: певица начала сольную карьеру и стала наставником проекта "Голоса страны", 1+1.

Дорофеева поделилась фото в стильном наряде и призналась, что она поняла, что движется в правильном направлении, ведь получает все больше признания.

Сейчас Надя вместе со своим мужем Владимиром Дантесом проводят время на Бали, шикарная природа, купальники, радостные лица, отдых красит!

В очередной серии снимков Дорофеева позирует в откровенном телесного цвета купальнике. Она сидит в пикантной позе на крыльце в ярком атмосферном антураже.

"Nude mood", - написала Надя, другими словами, "настроение - обнажиться!".

Поклонники, видимо, уже успели соскучиться по откровенным фото в купальнике от своей любимой певицы. Они засыпали ее комплиментами и порадовались, что у Дорофеевой рядом есть такой замечательный фотограф.

Купальник топ

Вот она - идеальность!

Лучшая просто

Красота в красивом месте

Фигура - просто любовь

Идеальная фигура

Как можно быть такой красивой?

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

На Бали Надя опять в своем родном цвете волос, шатенка, к которой привыкли поклонники. Но для нового клипа Надя превратилась в блондинку.

Недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!