Все делаю правильно: Бабкин отреагировал на откровение жены о его многочисленных изменах

Он сопроводил эмоциональный текст откровенным фото Снежаны. На черно-белом кадре она позирует в кожаном пиджаке на голое тело и трусиках. Женщина стильно уложила волосы в ретро-прическу, на шее – оригинальное массивное украшение.

"Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать ее, Верю, что и у других это получится. Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно! Но

Все Случайности не Случайны", - отметил музыкант и анонсировал скорый выход своей песни со знаковым названием "Вона знає все".

Снежана простила Сергею его измены (фото: instagram.com/babkin_official)

"Не боюсь говорить и делиться открыто. Ценю в себе это качество", - уточнил артист.

Поклонники пары Сергея и Снежаны похвалили их за то, что те смогли справиться с проблемами и сохранить семью. Жена артиста получила немало комплиментов.