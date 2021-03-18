Все роблю правильно: Бабкін відреагував на одкровення дружини про його численні зради

Він супроводив емоційний текст відвертим фото Сніжани. На чорно-білому кадрі вона позує в шкіряному піджаку на голе тіло і трусиках. Жінка стильно уклала волосся в ретро-зачіску, на шиї – оригінальна масивна прикраса.

"Ця ситуація змінила наше життя. Чітко визначивши кордон між До і Після. Між минулим і Майбутнім. І якщо у нас вийшло не втекти від проблеми, а заглянувши глибоко всередину, розв'язати її, Вірю, що і в інших це вийде. Бабкін завжди максимально відкритий з вами! Переконаний, що роблю все правильно. Інтерв'ю не було заздалегідь сплановано! Все сталося раптово! Але

Всі Випадковості не Випадкові", - зазначив музикант і анонсував вихід своєї пісні зі знаковою назвою "Вона знає все".

Сніжана пробачила Сергію його зради (фото: instagram.com/babkin_official)

"Не боюся говорити і ділитися відкрито. Ціную в собі цю якість", - уточнив артист.

Шанувальники пари Сергія та Сніжани похвалили їх за те, що ті змогли впоратися з проблемами і зберегти сім'ю. Дружина артиста отримала чимало компліментів.