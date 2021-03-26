Делают все возможное: инсайдер рассказал, как спасают отношения Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес, которые переживают нелегкий период в своих отношениях, не дают фанатов никаких комментариев. Но зато инсайдеры щедро снабжают их информацией.
На днях в сети появились новые подробности того, как же справляются сами знаменитости с обрушившимся на них кризисом.
Как утверждает приближенный к паре источник, как Дженнифер, так и Алекс делают "все возможное", чтобы остаться вместе. В субботу экс-бейсболист уже во второй раз полетел в Доминиканскую Республику, где Лопес сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding. Он мечтал провести несколько дней только с ней вместе. Алекс очень хочет видеть ее счастливой, - отметил инсайдер.
Дженнифер Лопес перестала носить обручальное кольцо (фото: instagram.com/jlo)
Вскоре влюбленным вновь придется расстаться: Лопес будет занята на съемках еще несколько недель, а Родригесу нужно вернуться в Майами, так как 1 апреля стартует новый сезон Главной лиги бейсбола. Тем не менее, по словам источников, пара делает все возможное, чтобы отношения стояли на первом месте.
Но при этом, Дженнифер перестала носить обручальное кольцо, которое Алекс подарил ей в честь помолвки на Багамских островах в 2019-м году. По крайней мере, на последних снимках оно не было замечено.
Напомним, свадьба Дженнифер и Алекса была запланирована на 2020-й, но отменилась из-за пандемии. А позже звезды засомневались, что в этом торжестве есть необходимость. Что уже тогда насторожило фанатов всегда идеальной пары.