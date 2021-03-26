Роблять все можливе: інсайдер розповів, як рятують відносини Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

51-річна Дженніфер Лопес і 45-річний Алекс Родрігес, які переживають нелегкий період у своїх відносинах, не дають фанатам жодних коментарів. Але зате інсайдери щедро забезпечують їх інформацією.
Днями в мережі з'явилися нові подробиці того, як пораються самі знаменитості із кризою, що спіткала їх.
Як стверджує близьке до пари джерело, як Дженніфер, так і Алекс роблять "все можливе", щоб залишитися разом. У суботу екс-бейсболіст вже вдруге полетів в Домініканську Республіку, де Лопес зараз знімається у фільмі Shotgun Wedding. Він мріяв провести кілька днів тільки з нею разом. Алекс дуже хоче бачити її щасливою, - зазначив інсайдер.
Дженніфер Лопес перестала носити обручку (фото: instagram.com/jlo)
Незабаром закоханим знову доведеться розлучитися: Лопес буде зайнята на зйомках ще кілька тижнів, а Родрігесу потрібно повернутися в Майамі, так як 1 квітня стартує новий сезон Головної ліги бейсболу. Тим не менш, за словами джерел, пара робить все можливе, щоб відносини стояли на першому місці.
Але при цьому, Дженніфер перестала носити обручку, яку Алекс подарував їй на честь заручин на Багамських островах в 2019-му році. Принаймні, на останніх знімках вона не була помічена.
Нагадаємо, весілля Дженніфер і Алекса було запланована на 2020-й, але відмінилося через пандемію. А пізніше зірки засумнівалися, що в цьому є необхідність. Що вже тоді насторожило фанатів завжди ідеальної пари.