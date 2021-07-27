Дерзкая малышка: дочь Джуда Лоу удивила кардинальной сменой имиджа

Айрис Лоу - одна из самых красивых девушек в мире шоу-бизнеса. Но подчеркивать свою привлекательность с помощью роскошных укладок явно не ее. В силу возраста и бунтарского характера она предпочитает демонстрировать дерзкие прически.

Новый эксперимент старшей дочери Джуда Лоу - ярко-синий цвет коротко стриженых волос. В комплекте с натуральным макияжем - Айрис подчеркнула только глаза небольшими стрелками, а также губы с помощью сливового оттенка помады - получилось стильно и необычно.

Айрис Лоу в новом образе (фото: instagram.com/lirisaw)

Для выхода в свет модель надела ярко-синюю юбку, которая гармонировала с окрашиванием, а также кремового оттенка топ с бретельками на одно плечо. Лук красавицы поклонники оценили на отлично, засыпав комплиментами и вопросами о том, где купить такие вещи. Но были и те, кто попросил Айрис сменить цвет на другой.