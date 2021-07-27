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Зухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджу

Автор: RBC.UA

20-річна дочка Джуда Лоу Айріс продовжує дивувати своїх фанатів несподіваними б'юті-рішеннями. Не так давно вона підстриглася практично налисо, а тепер перефарбувала волосся в яскравий відтінок.

Фанати дівчини залишилися в захваті. І під новим постом моделі продовжують з'являтися захоплені коментарі.

Айріс Лоу - одна з найкрасивіших дівчат у світі шоу-бізнесу. Але підкреслювати свою привабливість за допомогою розкішних укладок явно не її. В силу віку і бунтарського характеру вона вважає за краще демонструвати зухвалі зачіски.

Новий експеримент старшої дочки Джуда Лоу - яскраво-синій колір коротко стриженого волосся. У комплекті з натуральним макіяжем - Айріс підкреслила тільки очі невеликими стрілками, а також губи за допомогою сливового відтінку помади - вийшло стильно і незвично.

Айріс Лоу в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

Для виходу в світ модель одягла яскраво-синю спідницю, яка гармоніювала з фарбуванням, а також кремового відтінку топ з бретельками на одне плече. Лук красуні шанувальники оцінили на відмінно, засипавши компліментами і питаннями про те, де купити такі речі. Але були і ті, хто попросив Айріс змінити колір на інший.

Раніше Айріс демонструвала розкішне тіло у спокусливому комбінезоні.

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