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Дерзкая: Надя Дорофеева в стильном свитере и с голыми ногами взорвала сеть красотой

Новина українською → Четверг 28 января 2021 14:15
Дерзкая: Надя Дорофеева в стильном свитере и с голыми ногами взорвала сеть красотой Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица и с недавнего времени наставница в проекте "Голос країни", 1+1, Надя Дорофеева не устает радовать поклонников апгрейдами.

На днях Надя показала фанатам яркие снимки со съемочной площадки и рассказала, что наконец-то зрители смогут увидеть, что же происходит на проекте. Новое амплуа ментора певице по душе - и она готова делиться своим опытом с начинающими.

Новый пост в микроблоге Нади тоже посвящен "Голосу країни". Певица сидит в одном стильном свитере-оверсайз бежевого-горчичного цвета и носках и соблазнительно закусывает губу.

"Yо. Афиша на сегодня. 15.00 - прямой эфир тут, в Insta, - о шоу "Голос країни"! Поговорим с вами о первом выпуске, о съемках слепых прослушиваний, поотвечаю на ваши вопросы, а также познакомлю вас с первыми участницами моей команды", - написала Надя, также пообещав поклонникам долгожданный влог с Бали.

Дерзкая: Надя Дорофеева в стильном свитере и с голыми ногами взорвала сеть красотойПоклонники засыпали Надю комплиментами и признались, что они ждут с нетерпением и того, и второго. Они назвали Надю самой стильной исполнительницей украинского шоу-бизнеса.

Дерзкая: Надя Дорофеева в стильном свитере и с голыми ногами взорвала сеть красотой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, недавно Надя Дорофеева отдохнула на Бали. Фото певицы в одном купальнике или в коротких шортах восхищают поклонников Нади до сих пор.

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