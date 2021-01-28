ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зухвала: Надя Дорофєєва в стильному светрі і з голими ногами підірвала мережу красою

Новость на русском → Четвер 28 січня 2021 14:15
Зухвала: Надя Дорофєєва в стильному светрі і з голими ногами підірвала мережу красою Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і з недавнього часу наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва не втомлюється радувати шанувальників апгрейдами.

На днях Надя показала фанатам яскраві знімки зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проекті. Нове амплуа ментора співачці до душі - і вона готова ділитися своїм досвідом з початківцями.

Новий пост в мікроблозі Наді теж присвячений "Голосу країни". Співачка сидить в одному стильному светрі-оверсайз бежевого-гірчичного кольору і шкарпетках і спокусливо закушує губу.

"Йо! Афіша на сьогодні. 15.00 - прямий ефір тут, в Insta, - про шоу "Голос країни"! Поговоримо з вами про перший випуск, про зйомки сліпих прослуховувань, відповідатиму на ваші запитання, а також познайомлю вас з першими учасниками моєї команди", - написала Надя, також пообіцявши шанувальникам довгоочікуваний влог з Балі.

Зухвала: Надя Дорофєєва в стильному светрі і з голими ногами підірвала мережу красоюШанувальники засипали Надю компліментами і зізналися, що вони з нетерпінням чекають і того, і другого. Вони назвали Надю найстильнішою виконавицею українскького шоу-бізнесу.

Зухвала: Надя Дорофєєва в стильному светрі і з голими ногами підірвала мережу красою

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відпочила на Балі. Фото співачки в одному купальнику або в коротких шортах захоплюють шанувальників Наді досі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Надя Дорофеєва Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Марш ФОПів у Києві: де обмежено рух транспорту