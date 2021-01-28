Зухвала: Надя Дорофєєва в стильному светрі і з голими ногами підірвала мережу красою

Українська співачка і з недавнього часу наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва не втомлюється радувати шанувальників апгрейдами.

На днях Надя показала фанатам яскраві знімки зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проекті. Нове амплуа ментора співачці до душі - і вона готова ділитися своїм досвідом з початківцями.

Новий пост в мікроблозі Наді теж присвячений "Голосу країни". Співачка сидить в одному стильному светрі-оверсайз бежевого-гірчичного кольору і шкарпетках і спокусливо закушує губу.

"Йо! Афіша на сьогодні. 15.00 - прямий ефір тут, в Insta, - про шоу "Голос країни"! Поговоримо з вами про перший випуск, про зйомки сліпих прослуховувань, відповідатиму на ваші запитання, а також познайомлю вас з першими учасниками моєї команди", - написала Надя, також пообіцявши шанувальникам довгоочікуваний влог з Балі.

Шанувальники засипали Надю компліментами і зізналися, що вони з нетерпінням чекають і того, і другого. Вони назвали Надю найстильнішою виконавицею українскького шоу-бізнесу.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відпочила на Балі. Фото співачки в одному купальнику або в коротких шортах захоплюють шанувальників Наді досі.